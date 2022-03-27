Ukrayna, Rus birliklerini Kiev’den püskürttüğünü duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş birçok cephede devam ediyor. Ukrayna cephesinden gelen açıklamalara göre ise Rus birliklerinin saldırıları savuşturuluyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

"İşgalciler 70 kilometre geri püskürtüldü"

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

"Düşmanlar İrpin'e üç yönden saldırdı"

Öte yandan başkent Kiev’in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.

İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, İrpin’e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü.” dedi.