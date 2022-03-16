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Dünya Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya gönderme: Biz düşersek siz de düşersiniz
Dünya

Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya gönderme: Biz düşersek siz de düşersiniz

Ukrayna parlamentosu, Rusya saldırılarına karşı Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmek için Avrupa başkentlerinin bombalandığı bir videoyu paylaşarak mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 04:00:00 - 2022-03-16 04:01:09

3 haftadır Rusya’nın yoğun saldırısına maruz kalan Ukraynalılar Avrupa’ya kurgu videolarla seslendi.

Ukrayna parlamentosunun Avrupalıların dikkatini çekmek için hazırlattığı kurgu videolar sosyal medyanın gündemine girdi.

Videolarda sanki Avrupa başkentleri bombalanıyor gibi gösteriliyor.

Eyfel kulesi bombalanıyor

Ukrayna parlamentosunun hazırlattığı sahte videoda Fransa’nın sembol yapısı Eyfel Kulesi bombalanıyor.

"Biz düşersek siz de düşersiniz"

Videoda ayrıca ünlü Garnier Opera Binası’nın bombalandığı da görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin "Bunun başka bir Avrupa başkentinde olduğunu düşünün. Sonuna kadar savaşacağız. Bize yaşamak için bir şans verin. Ya Ukrayna hava sahasını kapatın ya da bize savaş uçağı verin. Biz düşersek siz de düşersiniz" mesajı paylaşıldı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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