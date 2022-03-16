Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya gönderme: Biz düşersek siz de düşersiniz

3 haftadır Rusya’nın yoğun saldırısına maruz kalan Ukraynalılar Avrupa’ya kurgu videolarla seslendi.

Ukrayna parlamentosunun Avrupalıların dikkatini çekmek için hazırlattığı kurgu videolar sosyal medyanın gündemine girdi.

Videolarda sanki Avrupa başkentleri bombalanıyor gibi gösteriliyor.

Eyfel kulesi bombalanıyor

Ukrayna parlamentosunun hazırlattığı sahte videoda Fransa’nın sembol yapısı Eyfel Kulesi bombalanıyor.

"Biz düşersek siz de düşersiniz"

Videoda ayrıca ünlü Garnier Opera Binası’nın bombalandığı da görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin "Bunun başka bir Avrupa başkentinde olduğunu düşünün. Sonuna kadar savaşacağız. Bize yaşamak için bir şans verin. Ya Ukrayna hava sahasını kapatın ya da bize savaş uçağı verin. Biz düşersek siz de düşersiniz" mesajı paylaşıldı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.