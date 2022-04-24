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Dünya Ukrayna özel birim kurdu
Dünya

Ukrayna özel birim kurdu

Ukrayna Rus savaş suçluları için özel birim kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 08:41:00 -
Ukrayna özel birim kurdu

Ukrayna devleti, Rus savaş suçlularını Rusya Federasyonu'nun yahut dünyanın neresinde olduklarına bakılmaksızın takip edip cezalandırmaktan sorumlu özel bir departman kurdu.

Kararı, ulusal bir yayında Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Sekreteri Aleksi Danilov bizzat duyurdu.

Danilov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda böyle bir organa sahibiz. Buça, İrpin diğer Ukrayna yerleşimlerinde insanlık suçu işleyen tüm pislikler, kesinlikle cezalandırılacaktır.

Onlar dünyanın neresine giderlerse gitsinler çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve sivil halkımızı katledenlerin bu yaptıkları cezasız kalmayacak. İstisnasız hepsi de cezalarını çekecekler.

Günümüzün dünyasında hiçbir şey gizli kalamaz. Unutmayın ki modern dünyada hiçbir şeyi saklayamazsınız.

Nerede olursanız olun, Tula'da, Moskova'da ve Rusya Federasyonu'nun herhangi bir parçasında... Yaptıklarınız yanınıza kâr kalmayacak."

Kaynak: Mepa News

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