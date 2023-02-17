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Dünya Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı
Dünya

Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun savaştaki son kayıplarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:14:00 -
Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla dün saldırı düzenlediklerini söyledi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

Ukrayna'ya ait bazı işletmeleri dün vurduklarını belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 16 Şubat'ta havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yönelik nokta atışlı saldırı düzenledi" dedi.

Konaşenkov, saldırıyla hedeflere ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu ifade ederek, "Saldırı sonucu Ukrayna güçlerine yakıtın sağlanması engellendi. Ukrayna'da patlayıcı madde, barut ve roketler için katı yakıt üretim kapasitesi önemli ölçüde azaltıldı" diye konuştu.

"Ukrayna'ya ait Mi-8 helikopteri vuruldu"

Çeşitli bölgelerde 400'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 4 mühimmat deposunun imha edildiğini ve "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 385 uçak, 210 helikopter, 3 bin 161 insansız hava aracı, 404 hava savunma füze sistemi, 7 bin 901 tank ve zırhlı araç, 1027 çok namlulu roketatar, 4 bin 121 obüs ve havan topu, 8 bin 429 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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