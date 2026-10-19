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Dünya Ukrayna ordusundan savaşta bir ilk! Yaralı askeri cepheden İHA ile böyle çıkardılar
Dünya

Ukrayna ordusundan savaşta bir ilk! Yaralı askeri cepheden İHA ile böyle çıkardılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ukrayna ordusu, cephe hattında yaralanan bir askeri ağır yük taşıma kapasitesine sahip altı pervaneli İHA ile tahliye etti...

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda ilginç bir tahliye operasyonuna imza atıldı. Bu operasyon aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Ukrayna ordusu tarihte bir ilke imza atarak, cephe hattındaki yaralı askeri İHA ile tahliye etti. Söz konusu tahliye Ukrayna ordusuna bağı 82’nci Müstakil Taarruz Tugayı tarafından gerçekleştirildi. Tahliye için ağır yük kapasiteli altı pervaneli dron kullanıldı.

 

82’nci Müstakil Taarruz Tugayı İnsansız Kara Sistemleri Bölük Programcısı ve Birlik Komutanı Napalm yaptığı açıklamada, "Son derece zorlu fakat sonuç odaklı bir operasyon oldu. Bu tarihi bir olaydır; yaralıların tahliyesinde hepinizin tanık olacağı bir sonraki aşamadır. Bu tür görevlerin süreklilik kazanması için şimdi ciddi ve sistemli bir çalışma başlatıyoruz" dedi.

 

Tahliye görüntülerinde yaralı askerin kendini İHA’ya bağladığı ve alçak irtifada uçurularak cephe hattından çıkarıldığı görüldü. İHA operatörü başarılı şekilde tahliye edilen yaralı askere, "Yeryüzüne tekrar hoş geldin" dedi.

Yaralı askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

 

Lojistikte İHA kullanımına onay verilmişti

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy’nin Ukrayna hükümetinin tıbbi lojistikte İHA kullanımına yönelik "deneysel bir projeyi" onayladığını duyurmasından sadece birkaç gün sonra söz konusu tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Koretskiy, "Savaş sırasında tıbbi kargoların karayoluyla taşınması, özellikle nakil işlemleri için zaman kaybına yol açabiliyor. İHA'lar ilaçları, tıbbi malzemeleri, kan örneklerini ve donör organlarını uzak bölgeler de dahil olmak üzere hastaneler arasında taşıyabilecek" ifadelerini kullandı.

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