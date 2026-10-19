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Spor A Milli Takım'da yabancı sevdasına son verildi! İtalyan Montella gitti, yerli ve milli hoca Sergen Yalçın göreve geldi!
Spor

A Milli Takım'da yabancı sevdasına son verildi! İtalyan Montella gitti, yerli ve milli hoca Sergen Yalçın göreve geldi!

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A Milli Takım'da yabancı sevdasına son verildi! İtalyan Montella gitti, yerli ve milli hoca Sergen Yalçın göreve geldi!

Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 hezimetin ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), nihayet milletin sesine kulak vererek milli takımı öz evlatlarımıza emanet etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin hamlesiyle Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, yerli ve milli teknik adam Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı. TFF Yönetim Kurulu’nun yarınki toplantının ardından bu kararı resmen ilan etmesi bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Geçtiğimiz günlerde Riva’ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı. Montella’nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu. TFF yetkililerinin Sergen Yalçın ile görüşme yaptığı ve deneyimli hocanın kendisine gelen teklifi kabul ederek anlaşmaya vardığı öğrenildi. TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından Sergen Yalçın ismini resmen açıklaması bekleniyor.

 

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 53 yaşındaki başarılı teknik adam, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı, 1991'de aynı kulüpte profesyonel oldu. Yalçın, oyunculuk yıllarında çok forma değiştirdi. 1997'de İstanbulspor'a geçti, ardından Siirtspor'la sözleşme imzaladı ve bu dönemde kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadı. 2002'de ise Beşiktaş'a geri dönen Yalçın, kariyerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da noktaladı. A Milli Takım formasını ilk kez 1993'te giyen başarılı isim, 2003 yılında A Milli Takım kariyerini noktaladı.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlüğe Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başlayan Sergen Yalçın, Süper Lig'de sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

 

BEŞİKTAŞ'TA İKİ AYRI DÖNEM

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la ilk sözleşmesini 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde imzaladı. Ertesi sezon takım Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla bitirerek şampiyon oldu. Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor 2-0 yenildi ve Beşiktaş 2020-21'i çifte kupayla kapattı. Yalçın, 2021-22 sezonunun ortasında kötü sonuçlar üzerine istifa etti. Bu dönemde 83 resmi maçta 47 galibiyet aldı.

Deneyimli isim, ikinci kez Ağustos 2025'in sonunda geldi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenince Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı ve yerine Yalçın'ı getirdi. Takım 39 maçın 20'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 10'unda berabere kaldı. Yalçın, sezonu 60 puanla dördüncü sırada bitirdi, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Konyaspor'a elendi. Kulüp, sözleşmenin 18 Mayıs 2026'da karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini KAP'a bildirdi.

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