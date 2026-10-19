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Gündem Yönetime 3 CHP’li koyarsanız başka ne beklersiniz? Böyle olur İş Bankası’nın Kültür Hizmet’i
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Yönetime 3 CHP’li koyarsanız başka ne beklersiniz? Böyle olur İş Bankası’nın Kültür Hizmet’i

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Yönetime 3 CHP’li koyarsanız başka ne beklersiniz? Böyle olur İş Bankası’nın Kültür Hizmet’i

Hilafetin kurtarılması için İslam coğrafyasından gelen paralarla kurulan yüzde ve CHP'nin Mustafa Kemal'in mirası bahanesi ile yüzde 28’lik hissesine çöktüğü Türkiye İş Bankasına ait İş Bankası yayınlarının kendi bastığı kitabı piyasadaki perakendeci satıcılarından çok daha pahalıya sattığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Gazeteci Gaffar Yakınca, “Bu farklar, dükkan kirası ile falan izah edilecek şey değil.” dedi.

Hilafetin kurtarılması için mazlum İslam coğrafyasındaki Müslümanların gönderdiği paralarla kurulan ve CHP'nin Mustafa Kemal'in mirası kılıfıyla %28’lik hissesine çöktüğü Türkiye İş Bankası’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bankanın iştiraki olan İş Bankası Kültür Yayınları’nın, kendi bastığı kitapları piyasadaki perakendecilerden ve internet sitelerinden fahiş fiyatlarla sattığı ortaya çıktı. Gazeteci Gaffar Yakınca’nın sosyal medyada ifşa ettiği skandal, CHP zihniyetinin "kültür hizmeti" maskesi altında milleti nasıl sömürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kendi kitabını %23 daha pahalıya satıyorlar: "Kültüre hizmet" iddiası fasa fiso çıktı!

Gaffar Yakınca, İş Bankası KY mağazasından Zafer Toprak'ın "Türkiye'de Yeni Hayat" kitabını indirimli haliyle 416 TL’ye aldığını, ancak aynı kitabın piyasada 338 TL’ye 3 taksitle satıldığını belirterek tepki gösterdi. Yıllık kârı 60 milyar TL’yi bulan devasa bir kurumun rant odaklı zihniyetini eleştiren Yakınca, "Bu farklar dükkan kirasıyla açıklanamaz. 'Kültüre hizmet ediyorum' iddiasıyla yayıncılık yapılıyorsa kâr değil, okurun kitaba erişimi dert edinilmeli" ifadelerini kullandı. CHP mantığıyla yönetilen yayın evinin bu kazıkçı tarifesi, milletin parasıyla milletin cebini yakan sömürü çarkının en somut örneği oldu.

 

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