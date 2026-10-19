Aracını kurtarmaya çalışırken sele kapıldı! Ayazağa felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa’da yaşanan selin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sel sularında araçların sürüklenerek üst üste bindiği görüldü. Vatandaşın aracını kurtarmaya çalışırken sürüklendiği anlar yer aldı.

“Su birden geldi, baktım beni de götürecek”

Otomobilini kurtarmak için aracına tutunan Murat Bayraktar isimli vatandaş, "Anlatılacak gibi değil ki yaşamak çok kötü bir olaydı. O suyun gelmesiyle beraber ilkten az gelecek diye aracı en azından suya gidecek diye çekelim dedik. Su birden geldi, baktım beni de götürecek, ben arabanın artık üst kaputuna attım kendimi. Oradan tuttum direğin dibine kadar geldim. Buradan direğin dibinden arabayı tutmaya çalışıyorum, bıraksam beni alıp götürecek. Böyle bu şekilde çekip geriye atıyor. Zor zahmet direkten tuttum bayağı uğraştım. Ondan sonrasındaki şu aradaki mesafe kaldı. Oradan aşağıda artık kendimi atmaya çalıştım, kalın kablo var. Kalın kablodan tuttum böyle geldim tırmandım buraya doğru. Şu arkada kömürlük var, kömürlüğün üstünde 1, 1 buçuk saat kaldım. Telefonlar çekmiyor zaten. Su içindeyim ben boğazıma kadar. Ondan sonra şu kömürün üstünde kaldım 1, 1 buçuk saat. Sonraki süreçte burada araçlar komple çektiği için oraya orada bir kalas buldum. Arabaların üstüne uzattım oradan karşıya kendimi zor zahmet attım" ifadelerini kullandı.