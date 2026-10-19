SPK Başkanı Mahmut Sütçü "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevini bıraktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Piyasalarda geniş yankı uyandıran ve fon soruşturmasıyla gözlerin çevrildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma süreçlerinin ardından Kurul içerisindeki gelişmeler merakla takip edilirken, SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevinden ayrıldığını duyurdu. Sütçü’nün istifasının ardında yatan sebebin soruşturma süreci değil, sağlık sorunları olduğu bildirildi.
Sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen SPK’da üst düzey bir ayrılık yaşandı. Kurulun başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILDI
SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu bildirildi. İstifanın kabul edilip edilmediğine ve Sütcü’nün yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü görevinden istifa etti
5 AY ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ
Sütçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla 9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığına getirilmişti. Sütçü, bu görevden önce Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu.
1968'de Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Sütçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1990'da mezun oldu. Maliye Bakanlığında hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak çalışan Sütçü, İstanbul, Antalya ve Ankara’da vergi dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Sütçü, 2016'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanmıştı.
FON KRİZİNİN ORTASINDA
Sütçü’nün istifası, SPK’nın gündeminde sorunlu fonların bulunduğu bir döneme denk geldi. SPK, 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, ekim başında da bu fonların bir kısmı için ara ödeme mekanizması oluşturmuştu. Fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.
Gündem
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Gündem
İstanbul Başsavcılığı talep etti, Bakan Şimşek imzaladı! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e soruşturma izni!