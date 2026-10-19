SPK Başkanı Mahmut Sütçü "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevini bıraktı!

Sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen SPK’da üst düzey bir ayrılık yaşandı. Kurulun başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILDI

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu bildirildi. İstifanın kabul edilip edilmediğine ve Sütcü’nün yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü görevinden istifa etti

5 AY ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ

Sütçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla 9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığına getirilmişti. Sütçü, bu görevden önce Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu.

1968'de Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Sütçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1990'da mezun oldu. Maliye Bakanlığında hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak çalışan Sütçü, İstanbul, Antalya ve Ankara’da vergi dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Sütçü, 2016'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

FON KRİZİNİN ORTASINDA

Sütçü’nün istifası, SPK’nın gündeminde sorunlu fonların bulunduğu bir döneme denk geldi. SPK, 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, ekim başında da bu fonların bir kısmı için ara ödeme mekanizması oluşturmuştu. Fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.