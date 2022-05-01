  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna Ordusundan Salavat-ı Şerife
Dünya

Ukrayna Ordusundan Salavat-ı Şerife

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Salavat-ı Şerife ile İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:54:00 -

Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

müslüman

Allah ukrayna halkına ve askerine islamı imanı nasip etsin.

sdk

RABBİM AZZE VE CELE İSLAM İLE ŞEREFLENMELERİNİ NASİP ETSİN AMİN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay