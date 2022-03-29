  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu böyle pusuya düşürdü
Dünya

Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu böyle pusuya düşürdü

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 08:18:00 -

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor.

Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus ordusunda ciddi kayıplar var

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İHA, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay