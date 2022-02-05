Ukrayna ordusu Çernobil'de sahaya indi!

DPA'nın aktardığına göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, dün (Cuma) akşamki tatbikatın yasak bölgede türünün ilk büyük ölçekli tatbikatı olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından yayınlanan video görüntüleri, 1986 nükleer felaketinden sonra aşırı radyasyon tehlikesi nedeniyle boşaltılan Pripyat kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Tatbikatlar sırasında yaralıları kurtarma ve mayınları etkisiz hale getirme çalışmaları yapıldı.

Ukrayna ile sınır bölgesine 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı. Kremlin'in eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığına dair endişeler var. Moskova böyle bir niyeti olduğu iddiasını reddediyor. Ukrayna, olası senaryonun Rusya'nın müttefiki Belarus üzerinden kuzeyden bir saldırı gerçekleştirmesi olduğunu belirtti. Bu olasılık, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile yasak bölgeden sadece 70 kilometreden daha az ve Belarus sınırından 80 kilometreden biraz daha fazla olan radyoaktif olarak kirlenmiş Çernobil civarında savaşa yol açabilir.

Nisan 1986'da Çernobil'de nükleer santralin dördüncü ünitesinin patlaması tarihin en büyük nükleer felaketi olarak kabul ediliyor. Sonuç olarak, nükleer enkazın etrafındaki radyoaktif olarak kirlenmiş alanlar kapatıldı. Olayda binlerce kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı. On binlerce kişi ise başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.