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Dünya Ukrayna müftüsü işgalci Ruslara karşı savaşacak
Dünya

Ukrayna müftüsü işgalci Ruslara karşı savaşacak

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, işgalci Rus askerlerine karşı savaşmak için Ukrayna savunma güçlerine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 15:13:00 -
Ukrayna müftüsü işgalci Ruslara karşı savaşacak

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.

Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar" ifadesini kullandı.

İsmagilov, daha önce AA’ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum" demişti.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Onca yahudi çıktı başkanı yahudi olduğu halde Müslüman canını yalnız Allahın hükümlerinin hakim kılınabileceği bir mücadele ve toprak için tehlikeye atabilir. Allah ne buyuruyor inananlar Allah yolunda kafirler batıl davalar için tağut yolunda savaşır KAFİRLERLE SAVAŞIN. (beraber değil olara karşı müttefik edinmeden. Bunlar onları veli dost vekil tayin etmenin sonucudur.)
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