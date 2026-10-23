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Dünya Ukrayna modeli sisteme bel bağladılar! İHA korkusu Yunan’ı kafeslere soktu
Dünya

Ukrayna modeli sisteme bel bağladılar! İHA korkusu Yunan’ı kafeslere soktu

Yeniakit Publisher
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Ukrayna modeli sisteme bel bağladılar! İHA korkusu Yunan’ı kafeslere soktu

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen insansız hava gücü dosta güven verirken, düşmana korku salmaya devam ediyor. Yunanistan Kara Kuvvetleri, modern savaş alanlarının yükselen tehdidi kamikaze İHA’lara karşı envanterindeki tank ve zırhlı araçları Ukrayna-Rusya savaşında yaygınlaşan 'kafes zırh' (anti-drone kafesi) sistemiyle donatmaya başladı.

Modern savaş alanlarının en büyük tehditlerinden biri haline gelen kamikaze İHA ve asimetrik drone saldırılarına karşı ülkeler yeni savunma önlemleri geliştirmeye devam ediyor. Son adım komşu Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Kara Kuvvetleri, envanterindeki zırhlı kara platformlarını 'kafes zırh' (anti-drone kafesi) sistemleriyle donatmaya başladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SAVAŞ LİTERATÜRÜNE KAZANDIRDIĞI YÖNTEM

Özellikle Ukrayna- Rusya savaşında askeri literatüre giren ve üstten gelebilecek drone saldırılarını durdurmayı amaçlayan bu yöntem, Yunanistan kara unsurları tarafından da aktif şekilde uygulanmaya başlandı. Koruma önlemlerinin yalnızca ana muharebe tanklarıyla sınırlı kalmadığı; zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve zırhlı muharebe araçlarını (ZMA) da kapsadığı görüldü.

 

GEÇİT TÖRENLERİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Yunan ordusunun zırhlı araçlarındaki bu değişim askeri geçit törenlerinde de gözler önüne serildi. 28 Ekim 2025’te Selanik’te düzenlenen törende XXI Zırhlı Tugay envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının çatı zırhıyla donatıldığı tespit edilmişti. 25 Mart 2026’da Atina’da gerçekleştirilen törende ise Leopard 2HEL, Leopard 2A4 ve Leopard 1A5 tanklarının tamamında söz konusu koruyucu kafes zırh sistemlerinin yer aldığı gözlemlendi.

 

MÜRETTEBAT GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, araçların tepe noktalarına yerleştirilen kafes sistemlerinin kamikaze droneların ana zırha ulaşmadan infilak etmesini sağladığını ve araç içindeki mürettebat güvenliğini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Atina yönetiminin savunma konseptini modern insansız hava aracı tehditlerine göre yeniden şekillendirme adımları ise dikkat çekiyor.

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