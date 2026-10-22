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Gündem İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Gündem

İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

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İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

CHP zihniyetinin İzmir’e yıllardır çektirdiği hizmet çilesi ve kronikleşen sorunlar karşısında yol ayrımına giren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti saflarına geçişinin ardından tarihi açıklamalara imza attı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden Tugay, CHP belediyeciliğinin kenti getirdiği duruma dikkat çekerek hizmet odaklı yeni dönemin sinyallerini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandı.

CHP'li belediyecilik anlayışının İzmir'i getirdiği noktaya dikkat çekilen ziyarette konuşan Tugay, esnafın her zaman öncelikli kesim olduğunu belirterek, hizmet odaklı yeni bir planlama yaptıklarını söyledi. Kişisel olarak değişmediğini savunan Tugay, yaşadığı süreçler ve ülkedeki siyasi gelişmeler nedeniyle yol ayrımına geldiğini dile getirdi.

Bir dönem CHP saflarında siyaset yapan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğu olmadığını ancak yaptığı görüşmelerde Erdoğan'ın İzmir'e olan ilgisini yakından gördüğünü anlattı. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin son 25 yılına damgasını vurmuş en güçlü, birikimli ve değerli siyasetçilerinden biri olarak gördüğünü belirterek, Erdoğan'ın 100-200 yıl sonra bile ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacağını ifade etti.

 

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu söyleyen Tugay, İzmir'de kutuplaşma yerine daha objektif bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalışkan, idealist ve milletine özen gösteren bir lider olarak nitelendiren Tugay, Ankara ile yürütülen temaslar sayesinde kentin kronik sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretileceğini kaydetti.

Öte yandan su tarifesinde indirim yapılacağını açıklayan Tugay, önümüzdeki Meclis'te su faturalarında belirgin fark oluşturacak bir tarife indirimini gündeme getireceklerini duyurdu. Toplu ulaşımda da zam yapmadan indirimleri çeşitlendirmeyi planladıklarını belirten Tugay, İzmir'in Ankara'da daha güçlü temsil edilmesi için mücadele edeceğini söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnafın sorunlarına çözüm beklediklerini ifade etti.

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Yorumlar

Abdullah

Tayyip hangi hizmetlerle anılacakmış merak ettim. Aklıma bir tane bile gelmiyor.
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