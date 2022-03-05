Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı!
Televizyonlarda daha önce Rus yanlısı tutumları nedeniyle Ukraynalıların tepkisini çeken milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.
Rusya ile Ukrayna arasında savaş 9’uncu gününe girerken bölgede çatışma seslerinin ardı arkası kesilmiyor. Rus bombardımanı altında kalan şehirde sivillerin sınırlara doğru kaçışı hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka işgale karşı direnme çağrısını yinelerken Rus ordusu sivil direniş karşısında hızını kaybetti.
Rus yanlısı Ukraynalı vekil gözaltına alındı
Ukrayna ordusu cephede, Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna içerisindeki bir milletvekilinin yaptığı casusluk ortaya çıktı. Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Şufriç, Rusya'ya muhbirlik yaparken yakalandı. Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç Ukrayna askerleri tarafından gözaltına alındı.
Gözleri bantlandı
Şufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.