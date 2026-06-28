CHP’nin seçim vaadi bir düğünü daha kana buladı: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Bolvadin ilçesinde düzenlenen bir düğün salonunda alkol alan iki grup arasında ilerleyen saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan şahısların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini belirledi. Yapılan incelemede, silahla vurularak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı tespit edildi.

Kavgada E.A. ile M.A.'nın boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandıkları, M.Ö. ve H.Ö.'nün ise çeşitli yerlerinden bıçaklandıkları öğrenildi.

GEÇEN YIL DA AYNI NEDENLE KAVGA ETMİŞLER

Olayın ardından kavgaya karıştığı tespit edilen İ.A., C.Ü., M.S.K ve L.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Seyit Çetinoğlu'nun cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi. Kavgaya karışan tarafların geçen yıl da benzer bir olaya karıştıkları ve bu nedenle aralarında önceden husumet bulunduğu da öğrenildi.