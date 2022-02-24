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Dünya Ukrayna Merkez Bankası'ndan flaş karar
Dünya

Ukrayna Merkez Bankası'ndan flaş karar

Ülkede sıkıyönetim ilan edildiği anımsatan Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekimine sınırlama getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:32:00 -
Ukrayna Merkez Bankası'ndan flaş karar

Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekimlerine ve döviz işlemlerine sınırlama getirildi.

Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiği anımsatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle mali piyasalara ilişkin çeşitli kısıtlama kararlarının alındığı belirtilen açıklamada, "Döviz satışı dışında Ukrayna döviz piyasasının işlemleri durdurulmuştur. Banka hesaplarından nakit çekim miktarı da 100 bin grivna ile sınırlandırılmıştır." denildi.

Açıklamada, ülkenin finansal sisteminin istikrarlı işleyişi ve kritik altyapı tesislerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması için söz konusu adımların atıldığı vurgulandı.

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