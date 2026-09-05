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Gündem Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi
Gündem

Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi

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Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar, patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Ilkhan Seitkhalilov, Antalya'nın Serik ilçesinde enselendi. Türkiye'de hakkında G tahdit kodu da bulunan Seitkhalilov, Belek'te kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Ilkhan S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Türkiye’de G tahdit kodu da bulunan şüpheli, Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.

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