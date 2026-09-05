İnternetten satış yapanlara sıkı denetim: Tüm ilanlar artık her ay maliye’ye bildirilecek!

İnternet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Yeni kararla birlikte artık e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri, internet üzerinden verilen tüm ev, araba, eşya satış ve kiralama ilanlarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI, BUGÜNDEN İTİBAREN HAYATA GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte sadece alışveriş siteleri değil; internet, sosyal medya ve dijial platformlar üzerinden her türlü alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetim kapsamına girdi. Bu karar, e-ticaret sitelerinden sosyal medya platformlarına, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak.

HER AY MALİYE'YE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet ortamında yürütülen tüm ticari faaliyetlerin takibi için şirketlere bilgi verme zorunluluğu getirebilecek. Şirketler; iş hacmi, satılan veya kiralanan malın türü, satış tutarları ve ilan detayları gibi verileri belirleme yetkisine sahip olacak.

Tebliğde yapılan en önemli değişikliklerden biri de ilan siteleri ve sosyal medya platformlarına getirilen aylık raporlama zorunluluğu oldu.

İnternet üzerinden taşınır (araba, eşya vb.), taşınmaz (ev, arsa vb.) veya hizmet satışı/kiralaması için ilan verilmesine imkan sağlayan tüm platformlar, her ay düzenli olarak şu bilgileri Maliye'ye bildirmek zorunda kalacak:

• İlanın yayımlandığı internet sitesi veya web adresi,

• İlanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, unvan, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri,

• Verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.