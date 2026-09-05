  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek Yüzüne haykıran itirafçılar ve hiçbirine cevap veremediğin iddialar karşısında! Çöken senin senaryon Ekrem Başkentte fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: Gözaltı kararları var Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı Üsküdar’da kritik seçim günü! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi İran'dan Güney Kore'ye sert uyarı: Bunu savaş sebebi sayarız! Denizolgun’u canlı gören son kişiydi! "Korkudan yüzüne bakamadım" ABD'de motorin fiyatında tarihi rekor! Bir yılda yüzde 58 arttı Arap basınından çarpıcı Türkiye-İsrail haberi! Tel Aviv Ankara'yı ABD'ye şikayet etti
Ekonomi İnternetten satış yapanlara sıkı denetim: Tüm ilanlar artık her ay maliye’ye bildirilecek!
Ekonomi

İnternetten satış yapanlara sıkı denetim: Tüm ilanlar artık her ay maliye’ye bildirilecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İnternetten satış yapanlara sıkı denetim: Tüm ilanlar artık her ay maliye’ye bildirilecek!

Yeni düzenlemeyle e-ticaret, sosyal medya ve ilan platformları; ev, araç ve eşya ilanlarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirecek.

İnternet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Yeni kararla birlikte artık e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri, internet üzerinden verilen tüm ev, araba, eşya satış ve kiralama ilanlarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI, BUGÜNDEN İTİBAREN HAYATA GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte sadece alışveriş siteleri değil; internet, sosyal medya ve dijial platformlar üzerinden her türlü alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetim kapsamına girdi. Bu karar, e-ticaret sitelerinden sosyal medya platformlarına, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak.

HER AY MALİYE'YE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet ortamında yürütülen tüm ticari faaliyetlerin takibi için şirketlere bilgi verme zorunluluğu getirebilecek. Şirketler; iş hacmi, satılan veya kiralanan malın türü, satış tutarları ve ilan detayları gibi verileri belirleme yetkisine sahip olacak.

Tebliğde yapılan en önemli değişikliklerden biri de ilan siteleri ve sosyal medya platformlarına getirilen aylık raporlama zorunluluğu oldu.

İnternet üzerinden taşınır (araba, eşya vb.), taşınmaz (ev, arsa vb.) veya hizmet satışı/kiralaması için ilan verilmesine imkan sağlayan tüm platformlar, her ay düzenli olarak şu bilgileri Maliye'ye bildirmek zorunda kalacak:

• İlanın yayımlandığı internet sitesi veya web adresi,

• İlanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, unvan, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri,

• Verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.

Türkiye ekonomisinde tarihi rekor! Bakan Ömer Bolat 24 çeyrektir kesintisiz süren dev büyümeyi açıkladı!
Türkiye ekonomisinde tarihi rekor! Bakan Ömer Bolat 24 çeyrektir kesintisiz süren dev büyümeyi açıkladı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisinde tarihi rekor! Bakan Ömer Bolat 24 çeyrektir kesintisiz süren dev büyümeyi açıkladı!

Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!
Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!

Yerel

Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!

Bir öğrencinin kırtasiye maliyeti 2 bin 500 lira
Bir öğrencinin kırtasiye maliyeti 2 bin 500 lira

Eğitim

Bir öğrencinin kırtasiye maliyeti 2 bin 500 lira

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23