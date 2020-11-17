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Spor Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı Bolu'da kamp yapıyor
Spor

Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı Bolu'da kamp yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:40:33 -
Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı Bolu'da kamp yapıyor

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı antrenmanlara başladı.

Gerede'deki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde 1 antrenör ve 4 sporcu ile kampa giren Ukrayna Milli Takımı, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah antrenmanını iki gurup halinde yapan milliler, özel olarak hazırlanan pistlerde yaklaşık 1,5 saat süren kayaklı koşu antrenmanı yaptı.

Ukrayna Milli Takımı, 18 Aralık'a kadar Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kamp yapacak.


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