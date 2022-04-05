Ukrayna katliamın baş şüphelisini açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşında en trajik görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça şehrinden geldi.

Rus ordusunun çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntülerinin yankıları sürüyor.

Dünya kamuoyunu derinden etkileyen olay sonrası Ukrayna harekete geçti.

Kiev istihbaratı baş şüpheliyi açıkladı

Kiev istihbaratı, katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için yaptıkları çalışma sonrası bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştıtmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı.

Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

Rusya: Planlanmış trajik bir gösteri

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Planlanmış trajik bir gösteri" olarak nitelendirmişti.