Ukrayna: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı!

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü. Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.

Çeçenistan cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, başlangıçta, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini başta yalanlamış, ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.