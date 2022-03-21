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Gündem Ukrayna: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı!
Gündem

Ukrayna: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı!

Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU), Kadirov'a bağlı Çeçen savaşçıların karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 12:26:00 -
Ukrayna: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı!

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü. Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.

Çeçenistan cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, başlangıçta, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini başta yalanlamış, ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.

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Yorumlar

Sivaslı

kadirov daha sana ne diyeyim o kadar Çeçen Dudayev ler basayevler bosunami öldü. sen gittin Çeçenlerin katilinin yalakaligini yapıyorsun yazık sana. be in gözümde gerçek Çeçen Dudayev basayevler di senin ne olduğu nu anlayamadık. Allah ıslah etsin

kayserili

bu mafya kopeki gebertilirse cok sevinirim
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