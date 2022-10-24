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Dünya Ukrayna iyice şımardı: İran'ın yerine bizi alın
Dünya

Ukrayna iyice şımardı: İran'ın yerine bizi alın

Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını ve Ukrayna'nın İran'ın yerine turnuvada yer almasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 20:12:00 -
Ukrayna iyice şımardı: İran'ın yerine bizi alın

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan men edilmesi gerektiğini ve yerine ülkeleri Ukrayna'nın dahil edilmesi gerektiğini talep etti.

Shakhtar, İran'ın Rusya'ya destek verdiğini iddia ediyor

Donetsk temsilcisi, İran'ın, Ukrayna'daki Rus "terörist saldırılarına" doğrudan müdahil olduğunu iddia ediyor.

"Ukrayna halkı İran drone'ları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak"

Shakhtar Donetsk'in CEO'su Serhiy Palkin açıklamasında, "İran yönetimi, Dünya Kupası'nda keyifle takımlarını izlerken; Ukrayna halkı, İran drone'ları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak." ifadelerini kullandı.

"Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz"

Daha önce Shakhtar antrenörü, savaşta hayatını kaybetmişti. Mart ayında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan kulüp CEO'su Serhiy Palkin, bir genç takım antrenörünün Rus kurşunuyla öldüğünü söyledi. Palkin o dönem yaptığı açıklamada, "Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!" açıklamalarında bulunmuştu.

İran'ın rakipleri

İran, Dünya Kupası'nda B grubunda İngiltere, ABD ve Galler ile mücadele edecek.

 

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