Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten

Buğra Kardan İstanbul

Pavyon köşelerinde satın alınan delegelerle ele geçirdiği CHP’yi yolsuzluk üssüne dönüştüren, belediyeleri ve iş insanlarını rüşvete bağlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir rezaleti daha ifşa oldu. Kara para aklama, mal varlığı ve cinsel istismar soruşturmalarının odağında olan eski YP’li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün babasının Özel’e iki seferde 350 bin dolar teslim ettiği itirafı gündeme bomba gibi düştü. Soruşturma kapsamında tutuklanan oğul Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadede babasının YP Lideri Özgür Özel’e arabada 250 bin dolar ve Vakko hediye paketi içinde 100 bin dolar verdiğini anlattı.

SKANDALLAR DALLAS’I SOLLADI

Özel’in ‘havlucu’ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı sürecinde 1 milyon 200 bin lira; eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığı 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar, 15 milyon lira alması; kendisinden menfaatlenen iş insanı Turgut Koç’a Milano’dan 430 bin lira değerinde ayakkabı, mont sipariş etmesi hafızalardan silinmezken Emir’in ikrarları Özel için rüşvetin âdetten olduğunu tescilledi. İBB ve 30 iştirakini hortumlayan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluk yapan belediye başkanlarından tek tek hesap sorulurken Özel’in pervasızca rüşvet yemeye devam etmesi sabırları taşırdı. Toplumdan “Özel’in dokunulmazlığı kaldırılsın, yargılanmasının yolu açılsın” çağrısı yükseldi

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Akit’e konuşan 20. Dönem DYP Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker de şunları söyledi: “Emir Sarıgül’ün itirafı dikkate alınmalıdır. Özel’le ilgili gereken yapılmalıdır. Mustafa Sarıgül’ün Özel’e bir araba içinde ve bir hediye paketinde dolarlar vermesi büyük bir skandaldır. Manisalı olarak bu durumdan utanıyorum. Türk siyaseti bu ağır yükü taşıyamaz. Özel’in CHP’nin ardından YP’yi de rüşvet odağı yaptığı bellidir. Tuz kokmuştur. Yalım ve Böcek’in ikrarları unutulmamışken Emir’in itirafları gelmiştir. Bu bardağı taşıran damla olmuştur. Özel’e sabretme imkânı kalmamıştır. Rüşveti âdet hâline getirmiş, alışkanlığa dönüştürmüş Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasının vakti gelmiştir. Hakkında 63 fezleke bulunan Özel’e yargı yolunun açılması kaçınılmazlaşmıştır. Meclis’i göreve davet ediyorum. Cumhur İttifakı’nı ve ‘arınma’ gayretine giren CHP’yi göreve davet ediyorum. Kamu çıkarı, temiz siyaset Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirir. Hesap sorulması zarurettir, vebali vardır. Hâl hazindir. YP yolsuzluk girdabındadır buna sokan baş aktör Özel’dir. Özel, İmamoğlu, Yalım, Böcek, Ağbaba, Başarır ve Sarıgül’le ilgili iddialar çok vahimdir. Bu iddialar ortada iken YP ana muhalefette olamaz. Alternatif hiç olamaz. Bu anlayışla milyonlara, gençlere, kadınlara kararsızlar ‘Rüşvetle anılan Özel’in ardında durmayın’ diye sesleniyorum. ‘Özel yükünden kurtulun’ ikazı yapıyorum.”

SİYASETİ BIRAKMALARI ŞART

21. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar ise şunları dile getirdi: “Emir Sarıgül’ün itirafları şaşırtıcı. İspatladığı takdirde Özel ve Sarıgül’e siyaseti bırakmak düşer. Emir Sarıgül’ün iddialarını duyunca üzülmemek elde değil. İnanın, bu iddialar toplumu da bunalıma itiyor. Bir ara CHP’yi yönetmiş, oradan kopunca YP’nin temelini atmış Özel’le ilgili haberleri okuyanlarda ‘Kime güveneceğiz’ sorusu beliriyor. Bu aşamada Meclis’in yükümlülüğü Özel’in dokunulmazlığını kaldırmaktır. Esasında buna gerek yoktur. Özel, kendinden eminse dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edebilir. Hodri meydan! Nihayetinde Özel, Cumhurbaşkanlığı görevine ya talip olacak ya da birini aday yapacak. İktidar olmayı hedefleyen Özel’in şu anda yapması gereken dokunulmazlığının kaldırılması için adım atmaktır. Uygun olan Özel’in kendisine yargı yolunu açması ve her iddiayı çürütmeye çalışmasıdır. Özel’in hakkında 63 fezleke bulunmaktadır. Tek Emir Sarıgül değil ki Yalım’ın, Böcek’in de Özel’le ilgili ithamları var. Bu ithamlarla YP Genel Başkanı görevi yürütülemez. Uygun değil. Onun için Özel’e yıldırım hızıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını temin etmektir. Böyle bir şey olur mu, Allah aşkına? Avrupa’da böyle iddialar, ithamlar istifa etmeyi ya da siyaseti bırakmayı gerektirir. Yani Özel için hâl iyiye gitmemektedir. CHP’li ve YP’li belediyelere rüşvet operasyonları yapılmaktadır. Sarıgül gibi mal varlığı aşırı oranda artan çok başkan var. Bunu anlamak, anlamlandırmak mümkün olmayıp toplumumuz da vakalardan ibret almalıdır. Her önüne gelene itimat etmemelidir. Kendisini temsil edecekleri iyi tanımalıdır.”