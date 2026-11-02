Rekabet Kurumu'ndan Google kararı! Yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri
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Rekabet Kurumu'ndan Google’ın yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri geldi. Yeni karara göre Google, haber sitelerini içeriklerini yapay zekâ sistemine dahil etmeye zorlayamayacak. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına kendileri karar verecek.
Rekabet Kurumu, Google’ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zekâ özetleri için harekete geçti. Google’da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, bazı bilgileri artık haber sitelerine girmeden yapay zekâ özetlerinden görebiliyor. Bu durum, yayıncıların ziyaretçi sayısını ve reklam gelirlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle incelemeye alındı.
HABER SİTELERİ ARTIK ZORLANAMAYACAK
Rekabet Kurumu’nun kararına göre Google, haber sitelerini içeriklerini yapay zekâ sistemine dahil etmeye zorlayamayacak. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına kendileri karar verecek.
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ KAYBETMEYECEK
Bir haber sitesi yapay zekâ özetlerinde yer almak istemese bile Google arama sonuçlarındaki görünürlüğünü kaybetmeyecek. Böylece yayıncıların, arama trafiğini kaybetmemek için içeriklerini yapay zekâ sistemine vermek zorunda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
YAPAY ZEKÂYA YASAK DEĞİL
Karar, Google’ın yapay zekâ hizmetlerini yasaklamıyor. Amaç; dijital medya ekosistemini korumak, haber sitelerinin içerikleri üzerindeki kontrolünü artırmak ve yayıncıların ürettikleri içeriğin ekonomik karşılığını almasını sağlamak. Google hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunda yeni düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.