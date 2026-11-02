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Gündem Sarıgül ailesine yönelik soruşturma derinleşiyor! Kara para aklamada 10 şüpheli adliyede
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturma derinleşiyor! Kara para aklamada 10 şüpheli adliyede

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturma derinleşiyor! Kara para aklamada 10 şüpheli adliyede

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyordu.

Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlıların bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği aktarıldı.

 

 

 

22 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı’ iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

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