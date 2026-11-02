YP Lideri Millî irade hırsızının önde gideni

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İYİ Parti’den milletvekili seçilen Bilal Bilici ile Ümit Özlale’ye, DEVA’dan Seda Kaya Ösen’e, Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’a kendi elleriyle rozet takan, AK Parti Gençlik Kolları’ndan istifa eden Egemen adlı genç partisine katıldığında, “kendim düşündüm doğru yolu buldum diyor” ifadeleriyle memnuniyetini dile getiren Özel, CHP’yi adeta partisine taşıyor.

91 vekil 246 başkanı çaldı

Yargının mutlak butlan kararının ardından yanında götürdüğü 91 milletvekili ile proje parti YP’yi kuran ve CHP’nin paralarını, sosyal medya hesaplarını, mahrem verilerini kaçıran Özel’in, “baba ocağı” dediği CHP’den 246 belediye başkanı ile 3 bin 650 meclis üyesini de aşırdığı ortaya çıktı. Son olarak, Kadıköy ve Maltepe’nin ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile çok sayıda belediye meclis üyesinin YP’ye geçiş yapması, Özel’in iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

ÖZEL AYNAYA BAKSIN

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, şunları dile getirdi: “Özgür Özel’in yakın tarihte bizimle yol yürümeyi tercih eden belediye başkanlarına ettiği hakaretler ortada. Onlara ‘Hain’, bize ‘Millî irade hırsızı’ dedi. İlla millî irade hırsızı arıyorsa aynaya bakmalıdır. CHP’nin altını oymak için her yolu meşru gören Özel’in bize laf atmaya hakkı da haddi de yoktur. Bir muhalefet genel başkanının bu ruh hâlinde olması ülkemiz adına hazin. Özel’e şifa, afiyet diliyorum. Şaşırmamak da elde değil! Hadi onu geçtim, etrafında sıhhatli biri yok mu? Hâsılı YP’nin hâli kronikleşiyor. Özel, çelişkilerini idrak edemiyor. Özel, kendisini akıllı sanıyor ama seçmenin her şeyi yakından takip ettiğini aklından çıkarıyor. “

Fırsatçı pazarlamacı gibi

Siyasi Analist Bülent Gürsoy da şunları söyledi: “CHP’nin ellerinden alındığına ve belediyelerin kendilerine ait olduğuna inanıyorlar. O nedenle YP’ye geçişleri meşru görüyor. Öbür yandan CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına demediğini bırakmıyor. Ancak İP’ten, GP’den, DP’den, DEVA’dan aldığı vekilleri unutuyor. Ortada tutarsızlık var. Durum aleyhine olunca ‘ahlâksızlık’ diye bağırıp çağırırken lehine olunca da mutluluğunu ortaya koyuyor. Bir ürünü satmak için her yalanı dillendiren, mübah gören fırsatçı, çıkarcı pazarlamacı tavrı var. CHP’den YP’ye geçişler oluyor. Bunun CHP’nin pek umrunda olduğu ifade edilemez. Çünkü 2019 ile 2024’te tablo farklıydı. 2024’te Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP geleneğiyle alâkalı olmayan isimleri aday yaptı. CHP’ye dönme taleplerine sıcak bakılacaktır. Ancak Özel ve İmamoğlu’na uyup kirliliğe bulaşanlar, yozlaşanlara kapı kapatılacaktır.”