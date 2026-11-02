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Gündem ABD’deki uçak faciasının en net görüntüleri! Saniyeler içinde yere çakıldı
Gündem

ABD’deki uçak faciasının en net görüntüleri! Saniyeler içinde yere çakıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD’nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan Learjet 60’ın yerleşim bölgesine düşerek alev topuna döndüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın olağanüstü hızla irtifa kaybettiği belirlenirken, pilotun son telsiz konuşmaları da facianın boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen uçak faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar ve çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre Learjet 60 tipi özel jet, 1 Kasım Pazar günü yerel saat 12.50 sıralarında Palm Beach County'deki Cresthaven yakınlarında yerleşim bölgesine düştü.

Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

 

TEXAS'TAN BAHAMALAR'A GİDİYORDU

Uçak, Teksas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmış ve Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gidiyordu.

Ancak uçuş sırasında yaşananların ardından jet hızla irtifa kaybetmeye başladı.

Ortaya çıkan görüntülerde uçağın bir yolun hemen yakınındaki yerleşim bölgesine düştüğü ve ardından dev bir alev topunun yükseldiği görülüyor. Kaza bölgesinden yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Faciayla ilgili en dikkat çekici gelişmelerden biri ise kokpit ile hava trafik kontrolü arasındaki son konuşmaların ortaya çıkması oldu.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre mürettebat uçuş sırasında buzlanma ve orta şiddette türbülans bildirdi.

Ardından uçak çok hızlı biçimde irtifa kaybetmeye başladı.

Pilotun acil durum çağrısında uçağın yere çakılacağını söylediği, sonrasında ise “Zamanımız kalmadı” dediği aktarıldı.

DAKİKADA 32 BİN FEETİ AŞAN DÜŞÜŞ

Uçuş takip verileri facianın ne kadar hızlı geliştiğini de ortaya koydu.

Reuters'ın aktardığı verilere göre uçağın alçalma hızı bir noktada dakikada 32 bin feeti aştı.

Uçağın yere çarpmasıyla bölgede büyük bir krater oluşurken yaklaşık 600 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın yönetimini NTSB üstlendi.

Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. Bölgede şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınaların bulunduğu bildirilirken, pilotların buzlanma ve türbülans bildirmiş olması da soruşturmanın inceleyeceği unsurlar arasında bulunuyor.

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