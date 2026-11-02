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Dünya Çadırına değil uyku tulumuna göz dikti! İsviçre Alpleri’nde dağ keçisinin yaptığı herkesi şaşırttı
Dünya

Çadırına değil uyku tulumuna göz dikti! İsviçre Alpleri’nde dağ keçisinin yaptığı herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsviçre Alpleri’nde geceyi doğada geçiren bir içerik üreticisi, beklemediği bir misafirle karşılaştı. Yanına kadar gelen dağ keçisi, yiyecek istemek yerine sıcak uyku tulumuna sokulmaya çalıştı...

İsviçre Alpleri’nde kamp yapan Marvin isimli doğa tutkunu, gün batımını izlerken yanına yaklaşan dağ keçisinin peşini bırakmamasıyla şaşkına döndü. İnsanlardan uzaklaşması beklenen hayvan, aksine kampçının yanına yerleşti ve uyku tulumunda kendine yer aradı. Dağ keçisi daha sonra kampçının hemen yanında kıvrılarak gün batımını izledi.

 

Görüntüler üç günde 1 milyonu geçti

Sıra dışı karşılaşmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Video yalnızca üç gün içinde 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kullanıcı, keçinin insanlara bu kadar rahat yaklaşmasına şaşırdığını dile getirdi. Bazıları ise hayvanın evcil olup olmadığını sorguladı.

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