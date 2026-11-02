AK Partili İnan’dan fon soruşturması açıklaması! Devletimiz adil ve kudretlidir, sorumlular hesap verecek!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İnan, fon soruşturması, AK Parti’nin 25 yıllık hizmet mücadelesi ve son dönemde gündeme gelen adli meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, vatandaşların maddi mağduriyetlerine ilişkin adli süreçlerin siyasi fırsatçılığa dönüştürülmesine tepki gösteren İnan, devletin hukuk çerçevesinde gerekli adımları atacağını ve sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

AK Parti’nin bireysel kusurlar ve devam eden adli meseleler üzerinden kurumsal olarak hedef alınmasını eleştiren İnan, partisinin milletin iradesiyle kurulmuş ve 25 yıllık hizmet mücadelesiyle güçlenmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.

İnan, siyasi mühendislik girişimlerine, sosyal medya manipülasyonlarına ve bürokratik vesayet arayışlarına karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini de belirtti.

“Devletimiz adil ve kudretlidir”

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, devletin adalet mekanizmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğine dikkati çekti. İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz adil ve kudretlidir. Maddi mağduriyetler hukuk çerçevesinde telafi edilir ve sorumluluğu bulunan herkesten adaletin terazisinde mutlaka hesap sorulur. Milletimizin bize ve adalete duyduğu itibarın en güçlü teminatı, bugüne kadar her zorluğu milletimiz ile omuz omuza aşan Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesidir."

"AK Parti’nin surlarında masa başı kurgulara açılacak tek bir gedik yoktur"

AK Parti’ye yönelik sistematik algı yönetimi ve yıpratma girişimleri bulunduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yapay gündemler ve sosyal medya manipülasyonları üzerinden partisinin milletle kurduğu bağın hedef alındığını savundu. Siyaseti masa başında şekillendirme girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan İnan, "Bugün partimize yönelik sistematik bir algı yönetimi ve yıpratma çabası olduğunu görüyoruz. Suni gündemler ve sosyal medya manipülasyonlarıyla milletimizle aramızdaki o sarsılmaz bağı zayıflatabileceklerini zannediyorlar. Fakat gözden kaçırdıkları çelikten bir hakikat var. AK Parti’nin surlarında siyaset mühendisliğine ve masa başı kurgulara açılacak tek bir gedik yoktur. Bizler bu tür kurgusal fırtınalar karşısında asla eğilmeyiz, milli iradeye sarsılmaz bir sadakat ile sonuna kadar dik dururuz. Siyaseti masa başında dizayn etme hevesleri bizim nezdimizde ezip geçilecek bir laf-ü güzaftan ibarettir" açıklamasında bulundu.

“Bürokratik vesayete ve seçilmiş iradeye müdahaleye geçit vermeyiz”

Türkiye’nin geleceğinde bürokratik vesayete yer olmadığını belirten İnan, demokratik meşruiyetin temelinin millet iradesi olduğunu vurguladı. İnan, AK Parti’nin yetkisini milletten almadan siyasete yön vermeye çalışan her türlü bürokratik vesayet anlayışının karşısında durduğunu kaydederek, "Dün millete tepeden bakanları nasıl hüsrana uğrattıysak bugün de bürokratik mekanizmaları seçilmiş iradeye karşı bir siyaset aparatı olarak kullanmaya heveslenenlere asla geçit vermeyiz" dedi.

İnan, Türkiye’nin geleceğinde vesayetin gölgesine yer olmadığını ve siyasetin tek meşruiyet kaynağının milletin iradesi olduğunu belirtti.

“Siyasi fırsatçılık yapanların asıl derdi AK Parti’yi yıpratmaktır”

Vatandaşların yaşadığı maddi mağduriyetlerin siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine tepki gösteren İnan, devam eden adli süreçler üzerinden AK Parti’nin ve hükümetin doğrudan suçlanmasının hakkaniyetli olmadığını söyledi.

İnan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan adli meseleleri bir siyasi silaha dönüştürmeye çalışanların asıl derdi mağduriyetleri gidermek değil, siyasi fırsatçılık yaparak partimizi yıpratmaktır. Ancak şu hakikatin de altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. AK Parti’nin yetkili kurullarının gündemine almadığı ve hükümetimizin henüz deklare etmediği konularda bireysel hatalar, tamahkarlıklar veya süregelen adli meseleler üzerinden doğrudan kurumsal yapımızın ve hükümetimizin suçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz."

"AK Parti sentetik bir proje değildir, milletin ta kendisidir"

AK Parti’nin siyasi meşruiyetini doğrudan milletin iradesinden aldığını vurgulayan İnan, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi mücadelesine dikkati çekerek, "AK Parti kapalı kapılar ardında üretilmiş, laboratuvar ortamında kurgulanmış sentetik bir proje değildir. Bugüne kadar milletin vekaletini alarak Meclis çatısı altında görev yapmış bine yakın milletvekili, yüzlerce belediye başkanı ve emektar teşkilat mensubuyla milletin ta kendisidir" diye konuştu.

Partinin teşkilat yapısına ve milletle kurduğu güçlü bağa işaret eden İnan, Edirne’den Hakkari’ye kadar bütün teşkilat mensuplarının ülkeye hizmet etme gayesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları muhabbetle çalıştığını belirtti.

Milletin kendi iradesi ve desteğiyle oluşturduğu siyasi yapıya dışarıdan müdahale edilmesinin, parti içine taşeron unsurlar yerleştirilmesinin veya nifak tohumları ekilmesinin siyasi gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı.

"AK Parti’nin 25 yılı, geleceğe dair verdiğimiz büyük sözün teminatıdır"

AK Parti’nin 25 yıllık siyasi mücadelesini değerlendiren İnan, Türkiye’nin iç krizlerle enerjisini tüketen bir ülkeden küresel gelişmelerde söz sahibi olan güçlü bir aktöre dönüştüğünü belirtti.

Bu dönüşümün milletin ferasetinin eseri olduğunu vurgulayan İnan, "AK Parti’nin alnının akıyla geride bıraktığı 25 yıl memlekete hizmet sevdasıyla yoğrulmuş rasyonel bir aklın ve geleceğe dair verdiğimiz büyük sözün teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Siyasetin yalnızca sandıklardan ve makamlardan ibaret olmadığını belirten İnan, AK Parti’nin siyasi anlayışını tarihsel kökleri bulunan, Türkiye’nin ve gönül coğrafyasının geleceğine yön veren bir hizmet iradesi olarak tanımladı.

"Cumhurbaşkanımızın sözü, mazlum coğrafyalara adanmışlığın ilanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi mücadelesine ve Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkinliğine değinen İnan, Erdoğan’ın liderliğinin yalnızca Türkiye için değil, mazlum coğrafyalar için de önemli bir anlam taşıdığını ifade etti. İnan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bu can bu bedende olduğu müddetçe partim çatısı altında hizmete devam edeceğim’ sözü sadece ülkemize değil tüm mazlum coğrafyalara adanmışlığın ilanıdır" dedi.

Türkiye’nin NATO ve Birleşmiş Milletler platformlarındaki etkinliğine dikkat çeken İnan, uluslararası alanda hissedilen güçlü Türkiye rüzgârının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı siyasi iradesinin küresel ölçekteki yansıması olduğunu belirtti.

“Vizyonumuz temiz siyasetin ve hizmet anlayışının göstergesidir!

Ege Bölgesi’ndeki siyasi gelişmelere ve AK Parti’ye geçişlere de değinen İnan, İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar’daki siyasi vizyonlarının milletin hamaset yerine tevazuyu, icraatı ve temiz siyaseti tercih ettiğinin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti’nin gücünü yapay gündemlerden değil, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeden aldığını vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmenlerin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmasının siyasi meşruiyet açısından önemine dikkati çekti.

"AK Parti demek, Türkiye demektir"

AK Parti’nin gerçek anlamda bir Türkiye partisi olmayı başardığını ifade eden İnan, toplumu bir arada tutan kucaklayıcı siyaset anlayışının ve ortak gelecek idealinin önemini vurguladı. İnan, "Gerçek manada bir ‘Türkiye partisi’ olabilmek kucaklayıcı bir siyaset tarzıyla ve milleti tek yürek yapan bir mefkûreyle mümkündür. AK Parti işte bu muazzam bütünleşmeyi başarmış yegâne adrestir" dedi.

"Menzilimiz tam bağımsız büyük Türkiye olacaktır"

Türkiye’nin istikrarına, gençlerin geleceğine ve millî iradenin korunmasına ilişkin mesajlar veren İnan, AK Parti’nin siyasi mücadelesinin yalnızca günlük rekabetten ibaret olmadığını vurguladı.

İnan, Türkiye’nin geleceğinin hukuk, adalet ve demokrasi temelinde şekilleneceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yürüyüşümüz derin bir tevazuyla, duruşumuz milli iradeden yana sarsılmaz bir inançla sürecek. Menzilimiz hukukun, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu tam bağımsız Büyük Türkiye olacaktır."