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Gündem Sanal devriye suça geçit vermedi: 401 adrese erişim engeli
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Sanal devriye suça geçit vermedi: 401 adrese erişim engeli

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Sanal devriye suça geçit vermedi: 401 adrese erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen sanal devriye çalışmalarında; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik yaydığı tespit edilen 401 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

 

İncelemeler sonucunda, 339 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 59 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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