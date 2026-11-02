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Gündem Yine bildin Mübarek! Mekke Anlaşması’nı yıllar önceden söylemiş
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Yine bildin Mübarek! Mekke Anlaşması’nı yıllar önceden söylemiş

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun yıllar önce Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan’ın geleceğine ilişkin söylediği sözler, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın ardından yeniden gündeme geldi. Mısıroğlu, Türkiye’nin bir gün bölgede “İslam barış gücü” olarak rol üstleneceğini söylemiş, “Suriye’ye de böyle gireceğiz, Kâbe’ye de böyle gireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Hayattayken yaptığı tarih ve siyaset değerlendirmeleri nedeniyle kimi çevrelerin ağır eleştirilerine maruz kalan tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun yıllar önce söylediği sözler yeniden gündemde.

Mısıroğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin gelecekte Suriye ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinin bambaşka bir noktaya geleceğini anlatırken dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

Mısıroğlu şöyle demişti:

“Bunlar Yahudiden öyle bizar olacak ki bize dönüp diyecekler ki; ‘Ey Türk milleti, ben yaptım sen yapma, gel beni kurtar.’ Biz buraya İslam barış gücü olarak gireceğiz. Suriye’ye de böyle gireceğiz, Kâbe’ye de böyle gireceğiz.”

Aradan geçen yılların ardından Ortadoğu'da ortaya çıkan yeni güvenlik mimarisi, Mısıroğlu'nun bu sözlerini doğruladı.

MEKKE'DE TARİHİ İMZALAR ATILDI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla imzalanan anlaşmanın temelinde kolektif caydırıcılık ve ortak savunma bulunuyor.

Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, tüm taraflara yönelik saldırı olarak değerlendiriliyor. Düzenleme aynı zamanda savunma sanayii iş birliği, askerî eğitim, teknoloji paylaşımı ve silahlı kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini öngörüyor.

MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEMEYE AÇIK

Mekke Anlaşması yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalacak şekilde de tasarlanmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İstanbul'daki ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni ülkelerin katılımının mümkün olduğunu söyledi.

Fidan açıkça:

“İttifak zaten genişlemek için kurulmuş bir İttifak'tır.”

ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ayrıca savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim alanlarında iş birliğini artırma kararı aldı. Anlaşmanın çalışmalarını yürütmek üzere Suudi Arabistan'da daimi bir sekretarya kurulması kararlaştırıldı.

TBMM'DE DE KRİTİK AŞAMAYI GEÇTİ

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye'deki onay sürecinde de önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi 27 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, anlaşmayla Ortadoğu'da “kolektif bir caydırıcılık kalkanı” oluşturulmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

MISIROĞLU'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ortaya çıkan tablo, Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma soktu.

Ancak yıllar önce Türkiye'nin Suudi Arabistan ve bölge ülkeleriyle birlikte yeni bir güvenlik yapılanmasının merkezinde bulunacağını öngören Mısıroğlu'nun sözleri, Mekke merkezli yeni savunma ittifakının kurulmasının ardından çok daha dikkat çekici bir hâl aldı.

Hayattayken söyledikleri nedeniyle kendisini küçümsemek amacıyla “Fesli Deli Kadir” diyenlerin hedefi olan Mısıroğlu'nun yıllar önceki görüntüleri şimdi yeniden izleniyor.

Ve aynı soru tekrar soruluyor:

Kadir Mısıroğlu yıllar önce bugün kurulmaya başlayan bölgesel güvenlik mimarisini mi görmüştü?

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