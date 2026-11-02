15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Anadolu yakası yönünde trafik durdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme çarpışmalar sonucu meydana gelen trafik kazasında Anadolu yakası yönünde trafik durdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ekipleri harekete geçirdi.
Köprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.