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Gündem İmamoğlu suç örgütü davasında kritik hafta: Gizli tanıklar dinlenecek
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İmamoğlu suç örgütü davasında kritik hafta: Gizli tanıklar dinlenecek

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İmamoğlu suç örgütü davasında kritik hafta: Gizli tanıklar dinlenecek

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı. Üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını belirten mahkeme başkanı Çarşamba günü gizli tanıkların dinleneceğini bildirdi.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumunda mahkeme, ikinci duruşmada açıkladığı ara kararında gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen’in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, gizli tanıkların duruşma günü dinlenilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, odanın tahsis edilmesi konusunda İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetmişti. Duruşmada beyanda bulunmaları için müştekiler ve tanıkların dosyasının tutuklu iş olması nedeniyle duruşma günü zorla getirilmesi için adresleri itibariyle ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına da karar verilmişti.

Duruşmada mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çarşamba günü ise gizli tanıkların dinleneceği mahkeme başkanı tarafından bildirildi. Duruşmada müşteki Bahattin Uçar dinleniyor.

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