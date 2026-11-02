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Türkiye'de Güney Kore mutfağından tatlı tarifleri ve modern tarifler sunulacak! O ilimizde olacak Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü Atılan imzalar önümüzdeki iki yılı kapsayacak: TMOK ile THY arasında sponsorluk anlaşması İmam hatip okullarının 75. yılına özel ebru atölyesi düzenlendi 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday Görev tamamlandı: Tam 378 gün sonra dışarı çıktılar!
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Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

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Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

Ahmet Selçuk İlkan, yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik “emek hırsızı” iddiasına yanıt verdi.

#1
Foto - Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

Ahmet Selçuk İlkan, Kanal D’de yayınlanan bir programına telefonla bağlanarak Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik “emek hırsızı” iddiası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

#2
Foto - Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah’ın açıklamalarına "Google'a Ahmet Selçuk İlkan diye girerseniz sadece şiir çıkar ama sevgili Coşkun Sabah'ın adını yazdığınızda hep polemikler çıkıyor ve bu beni çok üzüyor." dedi.

#3
Foto - Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

Ahmet Selçuk İlkan, "Bu şarkının çıkışı yaklaşık 1989 yılındaydı. 37 yıldır bu konuda Coşkun Sabah'ın doyumsuzluğunu anlamıyorum. diyerek eleştirsini sürdürdü.

#4
Foto - Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü

"Ben şiirlerimle anılıyorum o polemiklerle anılıyor." diyen şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, ''Çoşkun sabah beni taklit ediyor' dedi. Gelişen son olaylar müzik dünyasını şok etti.

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