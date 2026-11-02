Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü
Ahmet Selçuk İlkan, yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik “emek hırsızı” iddiasına yanıt verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ahmet Selçuk İlkan, yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik “emek hırsızı” iddiasına yanıt verdi.
Ahmet Selçuk İlkan, Kanal D’de yayınlanan bir programına telefonla bağlanarak Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik “emek hırsızı” iddiası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah’ın açıklamalarına "Google'a Ahmet Selçuk İlkan diye girerseniz sadece şiir çıkar ama sevgili Coşkun Sabah'ın adını yazdığınızda hep polemikler çıkıyor ve bu beni çok üzüyor." dedi.
Ahmet Selçuk İlkan, "Bu şarkının çıkışı yaklaşık 1989 yılındaydı. 37 yıldır bu konuda Coşkun Sabah'ın doyumsuzluğunu anlamıyorum. diyerek eleştirsini sürdürdü.
"Ben şiirlerimle anılıyorum o polemiklerle anılıyor." diyen şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, ''Çoşkun sabah beni taklit ediyor' dedi. Gelişen son olaylar müzik dünyasını şok etti.
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