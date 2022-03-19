Ukrayna istemişti! Yunanistan S-300 kararını duyurdu

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir silah yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz" diye konuştu.

Ukrayna'nın S-300 talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söylemişti. NATO ve ABD ise, böyle bir kararın "Rusya ile direkt olarak savaşa girme" anlamı taşıdığını söyleyerek reddetmişti.

Zelenskiy'nin ABD Kongresi'nde benzer konuları tekrar gündeme getirmesi ve açık açık S-300 ve savaş uçakları istemesi sonrası harekete geçen ABD, özellikle de eski Varşova Paktı ülkelerinin elinde olan S-300'lerin ve Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesi için diplomasiye başlamıştı.

MIG-29'larda gönderilmemişti

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli orgeneral Keith Kellogg, Batı'nın, Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan'ın elindeki S-300'leri Ukrayna'ya göndermesi gerektiğini savunmuştu.

ABD, NATO üyesi Polonya'yı elindeki Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeye zorlamış, Polonya ise "Bu uçakları size bedelsiz olarak verelim, siz de Ukrayna'ya verin" teklifini yapmış ancak ABD yönetimi bu teklifi reddetmişti. Her iki ülkenin de Rusya'yı karşısına almamak için topu birbirlerine attığı ifade edilmişti.