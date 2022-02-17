  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan flaş karar! Savunma Bakanlığı duyurdu
Dünya

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan flaş karar! Savunma Bakanlığı duyurdu

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'da Savunma Bakanlığı, Belarus'takiler dahil, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere döneceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 16:33:00 - 2022-02-17 16:44:40
Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan flaş karar! Savunma Bakanlığı duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, tatbikatlarını tamamlayan ilk birliklerin askeri üslerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Belarus ile Rusya arasında devam eden ortak tatbikat kapsamında 17 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacağını kaydeden Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamasına rağmen Batılı yetkililer söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay