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Dünya Ukrayna ile savaş başlıyor mu? Dünya ajanslarının son dakika geçti! Rusya'dan flaş açıklama
Dünya

Ukrayna ile savaş başlıyor mu? Dünya ajanslarının son dakika geçti! Rusya'dan flaş açıklama

Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kullandığı ifadeler "savaş başlıyor mu" sorusunu akıllara getirdi. Dünya ajanslarının son dakika geçtiği açıklamasında Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:31:00 -
Ukrayna ile savaş başlıyor mu? Dünya ajanslarının son dakika geçti! Rusya'dan flaş açıklama

Bir süredir Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, savaş çanlarının çalmasına neden olmuştu.

Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizi, Rusya'nın ülke sınırındaki askeri tatbikata başlamasıyla giderek alevlendi. Belarus'la gerçekleştirdiği ortak tatbikat için haftalardır hazırlık yapan Rusya'dan savaş iddialarını güçlendiren nitelikte bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.

Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyen Lavrov, "İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol" ifadelerini kullandı.

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