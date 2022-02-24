Ukrayna İHA’yı kullandı mı? Ukrayna’da ne kadar İnsansız Hava Aracı var?

Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından önce Donbas'ta başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi. Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna İHA'ları kullandı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna, puana kadar İHA’ları kullanmadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan Donbass’ta bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri ilk kez Bayraktar TB2 SİHA’lar ile vurmuştu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Baykar Savunma’dan sipariş ettiği Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemlerinin ilk partisini Temmuz ayında teslim almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi. Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı.