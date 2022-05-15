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Gündem Ukrayna gibi Polonya’ya da gireriz
Gündem

Ukrayna gibi Polonya’ya da gireriz

Rus Milletvekili Oleg Morozov, Polonya’yı savaşla tehdit etti. Rus milletvekili, Polonya yönetiminin açıklamalarının Rusya’yı ülkelerine “saldırmak için kışkırttığını” ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 09:57:00 -
Ukrayna gibi Polonya’ya da gireriz

 Yakup Sarıçiçek 

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın önceki gün Rusya’nın Ukrayna topraklarından askeri güçlerini geri çekmesi ve ülkenin yeniden kalkınması için tazminat ödemesi gerektiğini ifade etmesi ve  Ukrayna’da savaş suçları işleyen Rusların cezalandırılması gerektiğini söylemesine sert çıkan Rus vekil Morozov, Polonya’yı işgal etmekle tehdit etti.

Polonyalı yetkililerin açıklamalarını diline dolayan Rusya milletvekili Oleg Morozov, Ukrayna’dan sonra Rusya’nın Polonya’ya bir operasyon düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Morozov sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Polonya, Rusya’yı ‘kötü huylu tümör’ ile kıyaslayarak ve Ukrayna’ya ‘tazminat’ ödememiz gerektiğini söyleyerek, bizi Ukrayna’dan sonra Polonya’da Nazileri temizleme operasyonu başlatmaya cesaretlendiriyor” dedi.

Polonya’nın ‘Ukrayna’dan sonra Nazilerden arındırma kuyruğunda ilk sırada’ olması gerektiğini söyleyen Rus vekil, Varşova yönetiminin NATO gücünü arkasına alarak çizgiyi aşan ifadeler kullandığını ve gelecekte Moskova’ya bir saldırı başlatmasının da muhtemel olduğunu belirtti.

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