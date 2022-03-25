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Dünya Ukrayna duyurdu: Rusya 14 belediye başkanını rehin aldı
Dünya

Ukrayna duyurdu: Rusya 14 belediye başkanını rehin aldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk​​​​​​​, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birliklerince rehin tutulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 19:11:00 -
Ukrayna duyurdu: Rusya 14 belediye başkanını rehin aldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk​​​​​​​, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birlikleri tarafından rehin tutulduğunu söyledi.

Veresçuk, yaptığı açıklamada, Rusya tarafından rehin alınan Ukraynalı 14 kentin belediye başkanının serbest bırakılmasını uluslararası düzeyde çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Rus tarafının mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini kaydeden Veresçuk, "Rusya, burada eşitlik istiyor. Diyor ki denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları. Mantıklı olarak şunu soruyorum, peki Rus birlikleri tarafından rehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz? Biz bu sorunu şu anda uluslararası düzeyde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında ilk tam teşekküllü mahkum takası 24 Mart'ta gerçekleştirilmiş, Ukrayna "Sapfir" kurtarma gemisinden 19 sivil denizci ile 10 askerini geri almıştı.

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