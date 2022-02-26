  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna duyurdu: Ruslar kendi uçağını vurdu
Dünya

Ukrayna duyurdu: Ruslar kendi uçağını vurdu

Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisi "dost ateşi" sonucu Rusya'ya ait bir uçağı vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 18:15:00 -
Ukrayna duyurdu: Ruslar kendi uçağını vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 3. gününde devam ederken, Başkent Kiev dahil birçok bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre Rusya, Karadeniz'in kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donanması, Rus savaş gemilerinin, yanlışlıkla bir Rus askeri uçağını vurdu.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Karadeniz'de bir Rus savaş gemisi kendi askeri uçağını "dost ateşi" sonucu imha etti" ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay