Ukrayna duyurdu: Ruslar kendi uçağını vurdu
Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisi "dost ateşi" sonucu Rusya'ya ait bir uçağı vurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 3. gününde devam ederken, Başkent Kiev dahil birçok bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre Rusya, Karadeniz'in kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.
Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donanması, Rus savaş gemilerinin, yanlışlıkla bir Rus askeri uçağını vurdu.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Karadeniz'de bir Rus savaş gemisi kendi askeri uçağını "dost ateşi" sonucu imha etti" ifadelerine yer verildi.
Star Gazetesi