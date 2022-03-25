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Dünya Ukrayna duyurdu! Ordunun önemli ismi çatışmada öldürüldü
Dünya

Ukrayna duyurdu! Ordunun önemli ismi çatışmada öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna ordusu, Herson'daki çatışmalarda Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 20:38:00 - 2022-03-25 21:15:00
Ukrayna duyurdu! Ordunun önemli ismi çatışmada öldürüldü

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğü açıklandı.

6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısı öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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