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Dünya Ukrayna duyurdu! İşte işgalci Rus ordusunun kayıpları
Dünya

Ukrayna duyurdu! İşte işgalci Rus ordusunun kayıpları

Ukrayna'ya saldıran işgalci Rus ordusunun 16 bin 400 askerini, 117 uçağını, 127 helikopterini ve 575 tankını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 12:04:00 -
Ukrayna duyurdu! İşte işgalci Rus ordusunun kayıpları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

 

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

BEYLER ARAMIZDA KALSIN İLAN ETMEYİN AYI RUS SONRA KIZAR BÜTÜN BU BAŞARILAR BİZİM BAYTAKTAR SİHALARIN BAŞARISI,,,BİZ DEDİK SAKIN ÖVMEYİN SAVAŞI KAZANDIKTAN SONRA ORTA PARMAĞI AYI MOSKOFLARA GÖSTERECEĞİZ,,,VESSELAM,,,

Neden işgalci?

Putin bizim gibi Amerikan üslerinin kıçının dibinde olmasını istemiyor. Ayrıca yahudi zelenskiyi neden savunuyorsun? Eğer Rus güçleri Ukrayna ya girmeseydi sonuçları ne olacaktı biliyormusun? Tabi siz conilere secde etmeye alışıksınız
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