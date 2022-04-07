Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katliamı böyle anlattı: Buzdağının görünen kısmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden daha fazla silah alacağını ancak bunun ne zaman olacağını belirlemek için görüşmelerin yapıldığını aktaran Kuleba, "Ukrayna'nın savaşmak için gerekli silahlara sahip olacağından hiç şüphem yok, asıl sorun bunun ne zaman olduğu sorusu. Tartışmalar silah listesiyle ilgili değil, zaman çizelgesiyle ilgili" dedi.

Kuleba'dan 2'inci Dünya Savaşı benzetmesi

Donbass çatışmasını 2'nci Dünya Savaşı'na benzeten Kuleba, "Donbas çatışması, büyük operasyon manevraları, binlerce tank, uçak ve zırhlı araçla İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatacak. Ben haftalardan değil günlerden bahsediyorum, ya bize şimdi yardım edersiniz ya da yardımınız çok geç gelecek ve birçok insan ölecek" dedi.

"Müttefikleri bunun için çağırıyorum"

Kuleba, "Rus ordusunu durdurmak için üç şeye ihtiyacımız var. Bunlar silahlar, silahlar ve silahlar. Bunları ne kadar erken alırsak o kadar çok insan kurtulacak ve savaş Ukrayna ile sınırlı olacak. Müttefikleri tereddütlerini ve belirsizliklerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Bugün silahlar barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sizin ve kendi güvenliğimiz için savaşacağız"

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya savaşması için gereken tüm desteği verdiği sürece, NATO ülkelerini Rus saldırganlığından koruyacağını söyleyen Kuleba, "Ukrayna'nın önerdiği anlaşma basit. Bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyorsunuz ve biz de sizin ve kendi güvenliğimiz için savaşacağız. Bugün, müttefikler hakkında, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil, onlar için de savaştığı gerçeğine dair artan bir anlayış duymaktan memnun oldum" dedi.

"Bucha buzdağının görünen kısmı"

Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, "Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı. Mariupol'ün çok daha kötü olduğunu raporlardan görüyoruz" dedi.

"Yaptırımlar, Rus savaş makinesini durdurmaya yetersiz""

Mevcut yaptırımları "yetersiz" olarak nitelendiren Kuleba, "Verimli yaptırımlar hakkında konuşamayız. Yaptırımlar hasar veriyor ama Rus savaş makinesini durdurmaya yetersiz. Yaptırımları uygulamak için kaç Bucha'nın gerçekleşmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.