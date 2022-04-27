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Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 17:14:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G-20 zirvesine katılmak için davet aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

G-20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı

Zelenskiy, paylaşımında, "Özellikle Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ederim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin oluşturduğu G-20'nin zirvesi, sonbaharda Endonezya'da gerçekleştirilecek.

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