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Dünya Ukrayna bugünkü tahliye sayısını duyurdu
Dünya

Ukrayna bugünkü tahliye sayısını duyurdu

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerden 6 bin 623 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:59:00 -
Ukrayna bugünkü tahliye sayısını duyurdu

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerden 6 bin 623 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü Ukrayna'nın farklı bölgelerinde son 24 saatte 10 insani koridorun 8’inin çalıştığını söyledi. Bu koridorlar üzerinden tahliyeler yapıldığını kaydeden Vereşuk, "Bugün, 8 insani koridor üzerinden 6 bin 623 kişiyi tahliye ettik." dedi.

Vereşuk, bugün Mariupol, Bervitsa, Buça, Bogdanovka, Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Popasna gibi yerleşim alanlarındaki insani koridorların çalıştığını belirterek, Borodyanka ve Herson'daki insani koridorların Rus ordusu tarafından engellendiğini vurguladı.

Vereşuk, savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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