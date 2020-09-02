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Aktüel Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu kapsamında üç anlaşmadan çekildi
Aktüel

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu kapsamında üç anlaşmadan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:57:24 -
Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu kapsamında üç anlaşmadan çekildi

KİEV (AA) - Ukrayna Bakanlar Kurulu, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile daha önce imzaladığı üç anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, hükümetin, Bağımsız Devletler Topluluğuyla (BDT) imzalanmış ancak geçersiz hale gelmiş bazı anlaşmaları gözden geçirme ve feshetmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, BDT bünyesinde imzalanmış Veteriner Hekimlik, Sağlık Koruması ve Bitki Karantina Koordinasyon Konseyi Kurulması alanlarında işbirliği anlaşmalarının feshedilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı İgor Petraşko, fesih kararının mantıklı ve gerçekçi nedenlerle alındığını belirtti.

Bazı anlaşmaların diğer uluslararası anlaşmalarla tekrar ettiği ya da Ukrayna'da geçersiz hale geldiğini vurgulayan Petraşko, Ukrayna'nın Avrupa Birliğiyle dayanışmasını pekiştirecek Avrupa Entegrasyon Projelerini kabul etmeyi sürdüreceğini kaydetti.



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