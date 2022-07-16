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Dünya Ukrayna, 300 km menzilli HIMARS için füze bekliyor
Dünya

Ukrayna, 300 km menzilli HIMARS için füze bekliyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Batı’dan menzili 300 kilometreye kadar ulaşan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için roket beklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:23:00 -
Ukrayna, 300 km menzilli HIMARS için füze bekliyor

Reznikov, Batılı ortakların Ukrayna’ya 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen HIMARS füze sistemleri için roket sağlayacağından emin olduğunu ifade ederek, “Bence bu, adım adım bir hareket. Bu silahları mükemmel bir şekilde kullanabileceğimizi ve hedefleri isabetli şekilde vurabileceğimizi kanıtlıyoruz ve daha uzun menzilli daha fazla silah alabileceğiz” dedi.

Reznikov, Ukrayna’nın herhangi bir karşı saldırı girişimi için daha fazla roket ve top sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirterek “Bu yılın sonunda, savaş alanında Ukrayna lehine büyük değişiklikler olacak. Umarım bu yıl karşı saldırı düzenleyeceğiz ve bu başarılı olur” dedi.

ABD’nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) geçen ay Ukrayna’ya ulaşmıştı. HIMARS’ın, Rusya’yı yıpratacağı belirtiliyor.

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